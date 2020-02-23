أخبار الرياضة.. شوبير يكشف قرارات الأهلي ضد اتحاد الكرة.. وسبب تخفيف عقوبة شيكابالا.. ومصير مباراة القمة

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي على حضور مران الفريق الأول للكرة أمس الذي جرى باستاد مختار التتش بهدف احتواء اللاعبين والجهاز الفني نفسيًا والوقوف على الأزمات والمشاكل التي يمر بها أبناء الرداء الأحمر.









استقر شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الوطني الأولمبي على استبعاد إمام عاشور الجناح الهجومي لفريق الزمالك من المشاركة مع الفراعنة بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بطوكيو فى شهر يوليو من العام الجارى .









