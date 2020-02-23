أخبار الرياضة.. شوبير يكشف قرارات الأهلي ضد اتحاد الكرة.. وسبب تخفيف عقوبة شيكابالا.. ومصير مباراة القمة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
غضب عارم.. شوبير يكشف قرارات الأهلى القوية ضد اتحاد الكرة بعد عقوبات السوبر
أعلن الإعلامي أحمد شوبير، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، سوف يعقد اجتماعا مساء اليوم الأحد، من أجل الرد على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم عقب لقاء السوبر.
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن أسباب تخفيف العقوبة على محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك، في مباراة السوبر المصري.
أسدل اتحاد كرة القدم الجدل المثار حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا " الإثنين " فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الإسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.
تواجد مندوب من قبل نادي الزمالك داخل اتحاد الكرة صباح اليوم من أجل التقدم بالتماس رسمي ضد عقوبات لجنة الانضباط بشأن أحداث مباراة السوبر التي أقيمت بين فريقي الأهلى والزمالك مساء الخميس الماضي بالإمارات .
حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي على حضور مران الفريق الأول للكرة أمس الذي جرى باستاد مختار التتش بهدف احتواء اللاعبين والجهاز الفني نفسيًا والوقوف على الأزمات والمشاكل التي يمر بها أبناء الرداء الأحمر.
استقر شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الوطني الأولمبي على استبعاد إمام عاشور الجناح الهجومي لفريق الزمالك من المشاركة مع الفراعنة بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بطوكيو فى شهر يوليو من العام الجارى .
يجهز نادي مانشستر سيتي صفعة قوية لنادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح.
تلقى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، ضربة قوية خلال بروفة فريقه، قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.