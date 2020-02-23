AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يحسم مصير موعد القمة بين الأهلي والزمالك

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:51 م
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
Advertisements
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
أسدل اتحاد كرة القدم الجدل المثار حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا " الإثنين " فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الإسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

و أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن مباراة القمة ستقام فى موعدها غدا " الإثنين "، مشيرا إلى ان جميع التقارير التى تشير إلى تأجيلها غير صحيحة ، موضحا أن اتحاد الكرة ملتزم بجدول ترتيب مباريات الدوري ولا نية لتأجيل أى مباراة " سوى عن طريق قرار أمني بذلك " .

وأضاف أن تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك غدا " الإثنين " مربوط بقرار امنى، مشيرا إلى ان الجهات الأمنية أكدت استعداداتها التامة لتأمين المباراة وهو ما أدى إلى تمسك اتحاد الكرة بإقامتها فى موعدها.

كانت عدد من التقارير أشارت إلى إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى ظل الأجواء المتوترة بين اللاعبين فى الوقت الحالى بسبب أحداث مباراة السوبر التى أقيمت بين الفريقين يوم الخميس الماضى فى أبو ظبي على كأس السوبر المصري .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة إقامة مباراة القمة المؤجلة في الإمارات.. فيديو

إقامة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في الإمارات .. اتحاد الكرة يحسم الجدل

رفْضْ طلب الزمالك .. محمد فضل كلمة السر فى إقامة قمة الأهلى فى موعدها

اتحاد الكرة يحسم مصير إلغاء مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

قضي الأمر.. اتحاد الكرة: قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في موعدها

ترشيحاتنا

قصي خولي يتجاهل الرد بعد فضيحة الفتاة التونسية

محترم وكبير.. ميدو: أفتخر أنني دربت هذا اللاعب

شاهد.. حقيقة مقتل أدريانو نجم منتخب البرازيل السابق

خطاب مؤثر لـ ريهانا خلال حفل NAACP Image Awards .. صور

فستان جريء ومكياج صارخ.. درة تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في 9 بنوك اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تخليها عن الحجاب.. 10 صور لـ حلا شيحة فى عيد ميلادها

الجمل بما حمل.. تسعيرة للبيع والشراء بحلايب وشلاتين فى المناطق الوعرة.. تعرف على قصتها

شالت عضمة واحدة.. تفاصيل عملية تجميل خضعت لها حلا شيحة