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رياضة

الدوري الإنجليزي .. إيفرتون يفرض التعادل على آرسنال 2-2 بالشوط الأول

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهي فريق ارسنال الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل هدف على إيفرتون، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة رقم 27 من الدوري الانجليزي "بريميرليج".

تقدم إيفرتون مبكرا من ركلة حرة أبعدها دفاع أرسنال بشكل خاطيء فوصلت إلى دومينيك كلافيرت الذي صوب الكرة بشكل رائع من الوضع طائرا سكنت المقص الأيمن للحارس لينو.

وعادل ارسنال النتيجة من عرضية ساكا من جهة اليسار قابلها إدوارد نيكيتاه بتسديدة على الطاير من على حدود منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء الهدف الثاني من كرة أمامية من ديفيد لويز خلف دفاعات فريق إيفرتون وصلت إلى بيير إيميريك أوباميانج المنفرد بمرمى إيفرتون فصوب كرة رائعة سكنت أقصى يمين المرمى.

يدخل آرسنال اللقاء وهو في المركز الـ 11 بجدول الدوري الإنجليزي، برصيد 34 نقطة، خلف إيفرتون الذي يحتل المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

ويسعى آرسنال في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، من أجل تحسين موقفه في جدول الدوري الإنجليزي، والاقتراب من المربع الذهبي المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

في المقابل، يأمل إيفرتون في تحقيق الفوز على آرسنال، من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج".
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