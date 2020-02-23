الدوري الإنجليزي .. إيفرتون يفرض التعادل على آرسنال 2-2 بالشوط الأول

تقدم إيفرتون مبكرا من ركلة حرة أبعدها دفاع أرسنال بشكل خاطيء فوصلت إلى دومينيك كلافيرت الذي صوب الكرة بشكل رائع من الوضع طائرا سكنت المقص الأيمن للحارس لينو.

وعادل ارسنال النتيجة من عرضية ساكا من جهة اليسار قابلها إدوارد نيكيتاه بتسديدة على الطاير من على حدود منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

يدخل آرسنال اللقاء وهو في المركز الـ 11 بجدول الدوري الإنجليزي، برصيد 34 نقطة، خلف إيفرتون الذي يحتل المركز العاشر برصيد 36 نقطة.





ويسعى آرسنال في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، من أجل تحسين موقفه في جدول الدوري الإنجليزي، والاقتراب من المربع الذهبي المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.





في المقابل، يأمل إيفرتون في تحقيق الفوز على آرسنال، من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج".