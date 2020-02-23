الدوري الإنجليزي .. إيفرتون يفرض التعادل على آرسنال 2-2 بالشوط الأول

أنهي فريق ارسنال الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل هدف على إيفرتون، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة رقم 27 من الدوري الانجليزي "بريميرليج".
تقدم إيفرتون مبكرا من ركلة حرة أبعدها دفاع أرسنال بشكل خاطيء فوصلت إلى دومينيك كلافيرت الذي صوب الكرة بشكل رائع من الوضع طائرا سكنت المقص الأيمن للحارس لينو.
وعادل ارسنال النتيجة من عرضية ساكا من جهة اليسار قابلها إدوارد نيكيتاه بتسديدة على الطاير من على حدود منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.
وجاء الهدف الثاني من كرة أمامية من ديفيد لويز خلف دفاعات فريق إيفرتون وصلت إلى بيير إيميريك أوباميانج المنفرد بمرمى إيفرتون فصوب كرة رائعة سكنت أقصى يمين المرمى.