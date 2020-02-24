تراجع جديد.. سعر الريال السعودي اليوم في مصر

شهد صرف سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين الموافق 24 فبراير 2020، تراجعا طفيفا واستقرار فى معظم البنوك المحلية مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.13 جنيه للشراء و4.15 جنيه للبيع، بتراجع قرشا وحيدا للبيع فقط.





ويقدم مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة ٤٫١٣ جنيه مصري، فيما يقدم المصرف المتحد أقل سعر لبيع الريال السعودي ٤٫١٥ جنيه مصري.









وسجل فى البنك الأهلى المصرى 4.13 جنيه للشراء، و 4.17 جنيه للبيع، بارتفاع قرشا عن سعره أمس بذات البنك.









وجاء سعر الريال السعودى فى البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:





سعر الريال السعودى فى بنك مصر

وسجل فى بنك مصر اليوم الإثنين 4.12 جنيه للشراء، و 4.16 جنيه للبيع، بتراجع قرشا عن أمس.









سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

وسجل فى البنك التجارى الدولى cib اليوم الإثنين 4.11 جنيه للشراء، و 4.16 جنيه للبيع، بتراجع قرشا عن أمس للشراء.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى