صاحب دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية يكشف التفاصيل وسببها

قال المحامي طارق محمود صاحب دعوى شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية، إنه أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب من خلالها بشطب الفنان محمد رمضان ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم إعطائه التصريح مستقبلا.





وأضاف «طارق محمود» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» أن الهدف من إقامة الدعوى هو أن أعمال محمد رمضان تحرض على العنف والبلطجة، رغم ان السينما المصرية علي مدار تاريخها تعتبر القوة الناعمة لعرض صورة مصر في الخارج.





وأوضح صاحب دعوى شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية، أن عددا كبيرا من الشباب والفتيات من الجيل الحالي يقوموا بتقليد حركاته على أنغام أغانيه وهذا وجهة غير مشرفة للفن المصري.





من ناحية أخرى حرص الفنان محمد رمضان على نشر فيديو عبر صفحته على موقع فيسبوك من كواليس ظهوره على التلفزيون المصرى فى برنامج التاسعة الذى انطلق أمس مع الإعلامى وائل الإبراشى.



