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رياضة

بعد تهديد مرتضى..عقوبات تنتظر الزمالك حال انسحابه من الدورى المصري.. شاهد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:50 ص
هانى حتحوت
هانى حتحوت
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عمرو أبوبكر
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الزمالك سيتعرض لعقوبات مغلظة حال انسحابه من مسابقة الدورى المصري الممتاز، مثلما أعلن رئيسه ، مرتضى منصور، منذ قليل.

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إنه في حالة انسحاب الزمالك من مباراة واحدة فقط، يتم تطبيق غرامة مالية واعتبار المنسحب مهزومًا بهدفين نظيفين، وخصم 3 نقاط أخرى منه في نهاية الموسم.

كما أوضح هانى حتحوت إنه في حال انسحاب الزمالك من بطولة الدوري بالكامل، يعاقب بغرامة مالية وإلغاء كل نتائجه في المسابقة، بل ويتم حرمانه من المشاركة في أنشطة الاتحاد في الموسم التالي، على أن يعود لممارسة كرة القدم من دوري القسم الرابع مع إنزال عقوبة مع صاحب قرار الانسحاب.
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