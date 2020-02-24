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أخبار العالم

بعد إعلان الكويت إصابة سعودي بـ كورونا.. بيان عاجل من صحة المملكة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:25 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة السعودية أنها تنسق مع نظيرتها الكويتية بشأن علاج المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه سيبقى في الكويت لحين شفائه.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية، عن إصابة مواطن سعودي في الكويت قادم من إيران بفيروس كورونا الجديد نوضح أن التنسيق قائمٌ مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن الذي سيبقى في الكويت لحين شفائه، وفقًا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية".

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت الیوم، الاثنین، أن الفحوصات الأولیة التي أجریت للقادمین من مدينة مشهد الإیرانیة أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفیروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، قالت الوزراة في بیان صحفي إن "الحالة الأولى لمواطن كویتي یبلغ من العمر 53 عاما، والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر 61 عاما، حیث إن الحالة الصحیة للمصابین إلى الآن طبیعیة، ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر 21 عاما، وهناك بوادر أولیة ظهرت بأعراض المرض، وأن جمیع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهیئة الطبیة".

وأكد البيان أن "وزارة الصحة وبالتنسیق مع الهیئات والجهات المعنیة في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازیة الضروریة اللازمة وفقا للتوصیات العلمیة والشروط والمعاییر المعتمدة من منظمة الصحة العالمیة".

وأضاف أن "وزارة الصحة عملت مسوحات باستخدام الكواشف الفیروسیة المعتمدة للكشف عن فیروس "كورونا".
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