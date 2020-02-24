إزالة التعديات على مساحة 20 ألف متر لأملاك الدولة بشرق القناة





اسفرت الحملة عن ازالة التعدي علي مساحة 3100 متر تقريبا املاك دولة عبارة عن اسوار بالطوب الابيض ومنازل غير مأهولة بالسكان واعمدة وقواعد خرسانية .





كما تم ازالة التعدي علي املاك هيئة قناة السويس بمساحة تبلغ حوالي 17000 الف متر عبارة عن اسوار واعمدة خرسانية ومنازل غير مسكونة وذلك تنفيذا لقرارات الفريق رئيس هيئة قناة السويس شارك في الحملة علاء ناجي نائب رئيس المدينة و محمد صابر والمهندس محمد عبدالمقصود و لطفي ثابت واعضاء الادارة الهندسية وقسم الاشغالات .





من جانبه اكد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استكمال استرداد املاك الدولة والتصدي الي اي شكل من أشكال التعديات وتحت شعار لاتهاون ولاتفريط في حق الشعب.

نفذت الجهات التنفيذية حملة ازالة تعديات بمدينة القنطرة شرق، ضمت جميع ممثلى الجهات المعنية وتحت اشراف اللواء عمر ادريس رئيس المركز والمدينة وبمعاونة قوات الشرطة بقيادة اللواء منصور لاشين مساعد مدير الامن للامن العام والعميد هشام مروان مأمور مركز القنطرة شرق.