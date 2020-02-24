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حوادث

العثور على طن سلع غذائية فاسدة داخل مطعم بالساحل

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:02 م
سلع غذائية فاسدة
سلع غذائية فاسدة داخل مطعم بالساحل
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كتب محمد صبري
تمكنت قوة من إدارة مباحث التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط المسئول عن مطعم كائن فى شارع محمد سعيد ـ دائرة قسم شرطة الساحل لإدارته المطعم بدون ترخيص.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات حيازه المتهم كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمداهمة المطعم عثر بداخله على ٢٧٠ كيلو دواجن و٦٠ كيلو أرز و١٠٠ كيلو زيت طعام وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

واعترف بإدارته المطعم بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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