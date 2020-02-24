طائرة مصر للطيران الرابعة طراز إيرباص A320Neo تنضم لأسطول الشركة الأربعاء

يستقبل مطار القاهرة الدولي، يوم الأربعاء المقبل، رابع طائرات مصر للطيران الجديدة من طراز إيرباص A320Neo حروف تسجيل SU-GFL قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا من إجمالى 8 طائرات من نفس الطراز تعاقدت على استلامهم الشركة الوطنية مصر للطيران.





ويقوم وفدا من الشركة خلال الأيام الجارية بإنهاء كافة إجراءات استلام الطائرة الأولي من طراز إيرباص A320neo من مصنع إيرباص العالمية بفرنسا،حيث يضم الوفد ممثلين عن قطاعات التخطيط والشئون القانونية والمالية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وممثلي شركة الصيانة والأعمال الفنية، وطاقم القيادة والركب الطائر وممثلي أبحاث وتطوير الكابينة بشركة الخطوط الجوية، وقام بإنهاء كافة إجراءات المراجعة علي الطائرة وأجهزتها للاطمئنان على كفاءة تشغيلها ،والتأكد من سلامة جميع الخطوات الفنية المتبعة ومطابقتها للمعايير المتعاقد عليها، ومراجعة كافة إجراءات التعاقد مع ممثلي الجهات المعنية تمهيدا للإقلاع بها من مصنع إيرباص العالمية بفرنسا ، ووصولها إلي مطار القاهرة الدولي الاربعاء المقبل لتنضم إلي أسطول الشركة.





الطائرة الجديدة إيرباص A320Neo توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالانترنت وخاصية ال Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية و غيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، و يوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء علي درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.





وتتمتع عائلة A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد. هذا وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلًا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، فضلًا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعدًا بواقع 16 مقعدا في درجة رجال الأعمال و126 مقعدًا في الدرجة السياحية .