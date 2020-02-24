محافظ الفيوم يسلم 51 مشروعًا ضمن برنامج "فرصة" للأسر الأولى بالرعاية

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عقود 51 مشروعًا ضمن برنامج فرصة للأسر الأولى بالرعاية والذي تنظمه وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO.





جاء ذلك بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين الممثل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة، وإيمان ذكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الفاو للبرامج بمصر، والدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزير التضامن الإجتماعي لبرنامج فرصة، واللواء محمد عقل وكيل وزارة الطب البيطري بالفيوم، والدكتور عبد البديع قورة المسئول التنفيذي للمشروع.





ويهدف المشروع إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذية في مصر وتحسين مؤشرات الفقر خاصة في مجال التمكين الإقتصادي من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ذات عائد اقتصادي وإجتماعي لإستهداف النساء والشباب، حيث يتم منح قرض تكافلي للمستفيدين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، وتبلغ قيمة المشروع 7600 جنية، ويقوم المستفيد بسداد 40% من قيمة القرض علي مدة 15 شهرًا، و60% من قيمة المشروع منحة لا ترد، ويتكون المشروع من عدد اثنين رؤس نعاج عشار محصنة ومؤمن عليها.





وفي كلمته، أشاد محافظ الفيوم بالمشروعات التي تقدمها منظمة الأغذية والزراعة FAO بمصر لمساعدة الأسر الأولي بالرعاية بالقرى البعيدة عن التنمية وفرص العمل، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تنمية مثل هذه القرى، وإقامة مشروعات لمساعدة محدودي الدخل مثل تكافل وكرامة ومشروعات صغيرة لمساعدة المرأه لتمكينها اقتصاديًا لزيادة دخل الأسرة.









وأضاف "الأنصاري" أن التحديات التي مرت بها الدولة والتي استلزمت تنفيذ عدد من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، تزامنت مع تنفيذ الدولة لبرامج التمكين الاقتصادي للمرأه والشباب وكذا منح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لتقليل السلبيات التي نتجت من عملية الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة الحد من الزيادة السكانية من أجل الشعور بالتنمية.



