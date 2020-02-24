انهيار أجزاء من عقار قديم بحي الجمرك بالإسكندرية

شهدت منطقة الجمرك غربي اليوم الاثنين، انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.





تلقت غرفة عمليات حي الجمرك، بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 11 شارع نصر الدين، وانتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع إلى موقع الحادث.





وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مكون من 3 طوابق، ويقيم به أسرة واحدة، وانهيار وجدران وسقف الطابقين العلويين، دون حدوث إصابات.



