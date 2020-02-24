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حوادث

انهيار أجزاء من عقار قديم بحي الجمرك بالإسكندرية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:25 م
انهيار أجزاء من عقار
انهيار أجزاء من عقار قديم
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أحمد عبد العزيز
شهدت منطقة الجمرك غربي اليوم الاثنين، انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق،  وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك، بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 11 شارع نصر الدين، وانتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مكون من 3 طوابق، ويقيم به أسرة واحدة، وانهيار وجدران وسقف الطابقين العلويين، دون حدوث إصابات.

تم وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظًا على حياة المواطنين، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمةواخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
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