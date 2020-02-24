نساء فضحن زيجاتهن السرية من نجوم الفن .. زوجة قصي خولي تتهمه بالكذب .. وأشهرهن زينة

ليس كل ما يريده الإنسان يدركه، وهو ما انطبق على نجوم الفن الذين رغبوا في التكتم على تفاصيل حياتهم الشخصية وإخفاء زواجهم عن الإعلام وجمهورهم للحفاظ على تفاصيل حياتهم الخاصة ولكن خرجت تلك العلاقات الى النور برغبة الشريك الآخر لأسباب مختلفة.





وفي التقرير التالي نرصد نساء فضحن علاقاتهن الزوجية مع النجوم:





تفاجأ جمهور الفنان السوري قصي خولي، بظهور فتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تدعى مديحة الحمداني وتتهمه بالإساءة إليها ولسمعتها، قائلة: "أنا مش بنت شوارع".





وقالت "مديحة" إنها تتعرض لظروف صعبة هي وابنها بسبب زوجها الذي أكد رواد سوشيال ميديا أنه "قصي خولي" لأنه أعلن منذ أشهر أنه اصبح أبًا ولم يكشف عن هوية زوجته.





ووجهت الفتاة التي ظهرت في الفيديو منهارة وهي تقود سيارة أن قصي خولي جعلها سلعة رخيصة: "صرت عرضة لـ اللي يسوى واللي ما يساوي".





وكشفت مديحة الحمداني أنها تعرفت على قصي في 2014 عن طريق عملها في دبي، لافتة إلى أن كل زملائها يعرفون الحقيقة.





وخلال بكائها قالت مديحة الحمداني، أن حظها جعلها تتعرف على الإنسان الخطأ وتقصد الفنان السوري.





فيما دخل الفنان حسن شاكوش في أزمة جديدة عقب قرار منعه من الغناء من جانب نقابة المهن الموسيقية، ولكن هذه المرة مع المطربة الاستعراضية سلمى مجدى التي رفعت دعوى قضائية ضده بعد الاعتداء عليها، حيث كان متزوجًا منها عرفيًا بحسب مقطع فيديو لها كشفت فيه عن التفاصيل الخاصة بزواجهما.





وكشفت "سلمى"، عن تفاصيل زواجها العرفى من حسن شاكوش ، قائلةً فى الفيديو، عن أنها تزوجته منذ عامين ونصف تقريبًا قبل أن ينال شهرة كبيرة، ولكن بعد ذلك تم الانفصال، وقام بقطع ورقة الزواج العرفى وطردنى من الشقة، وهو ما دفعنى إلى تحرير محضر فى قسم الأهرام حمل رقم 3074 إداري.





وجاء رد حسن شاكوش على دعوى سلمى مجدي، حيث قرّر أن يرفع دعوى قضائية ضد دعواها نافيًا مدير أعماله إبراهيم كمبا ما يتردّد فى تصريحات صحفية، مؤكدا أن كل ما قالته سلمى مجدي غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة.





وأوضح "إبراهيم كمبا"، قائلًا حسن شاكوش لم يتزوج سلمى ورفع دعوى تشهير ضدها لما قالته خاصة أن ليس هناك ما يثبت كلامها.





أما عن أشهر حالة زواج سرية على الاطلاق لأحمد عز وزينة اللذين شغلا الراي العام بقضية نسب الطفلين، وبدات الحكاية عندما عادت زينة في 2014 الى مصر عائدة من الولايات المتحدة الامريكية وبرفقته طفلين توأم وأعلنت حينها انها زين الدين وعز الدين توأم احمد عز.

نفى احمد عز أي علاقة تربطه زينة سوى انهما زملاء في المهنة وتقدم ببلاغ لنائب العام يتهم فيه زينة بالتزوير في أوراق رسمية بسبب شهادة ميلاد الطفلين.





انقلبت القضية رأسا على عقب عندما أثبتت زينة انها تزوجت من احمد عز مستعينة بشهود، بخلاف رفض خضوع " عز" لتحليل الـDNA وهو ما دفع القضاء المصري لإثبات نسب الطفلين لأحمد عز بعد ثبوت زواجه من زينة.



