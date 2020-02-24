شاهد.. أحدث ظهور للفنان محمد رمضان داخل طائرته





وظهر رمضان في الصورة داخل طائرته وهو يوقع على أحد العقود و نالت الصورة إعجاب المتابعين.





الجدير بالذكر أن محمد رمضان قد أثار العديد من المشكلات في الفترة الأخيرة و على رأسهم الطيار المفصول.





و كانت وزارة الطيران المدني قالت في بيان إنه بشأن ما تم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من وجود مقطع فيديو مصور يظهر به أحد الفنانين وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة في رحلة خاصة لصالح الفنان، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة، أصدر وزير الطيران تعليماته إلى سلطة الطيران المدني بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات تلك الواقعة.

نشر الفنان الشاب محمد رمضان صورة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات' انستجرام'