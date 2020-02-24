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رياضة

هدف ملغى لـ ليفربول في شباك وست هام بداعي التسلل

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تمكن ساديو ماني من إحراز الهدف الثاني له والرابع لفريقه لكن فرحته لم تكتمل لأن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع للفار.

وأحرز ليفربول الهدف الثالث له وهدف التقدم في المباراة المقامة خلال الأسبوع السابع والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف عن طريق ساديو ماني في الدقيقة الواحدة والثمانين من زمن الشوط الثاني لتصبح نتيجة اللقاء 3-2.

أحرز محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي هدف تعادل فريقه في مرمى شباك وست هام يونايتد لتصبح نتيجة المباراة هدفين لكلا الفريقين.

وتمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "68" عن طريق تمرير رائعة من منطقة الجزاء  لتمر من بين قدمي حارس فريق وست هام يونايتد لتسكن الشباك.

انتهى الشوط الأول بين ليفربول وضيفه وست هام يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء المقام بالجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.


جاء الهدف الأول في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول عن طريق فينالدوم بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن من زميله أرنولد وقابلها برأسه لتسكن شباك وست هام.


ولم ينتظر وست هام كثيرا للتعادل ليحرز عيسى ديوب هدف التعادل في الدقيقة الثانية عشرة.


بعد هدف التعادل ضغط ليفربول على وست هام بشكل أكبر وكادت تصويبة رائعة للغاية من محمد صلاح أن تحدث الفارق من يمين منطقة الجزاء سددها بباطن القدم ولكن أنقذها حارس المرمى ببراعة.


وأرسل أرنولد الذي يعد أبرز لاعبي ليفربول في الشوط الأول كرة مقوسة رائعة على رأس الهولندي فان دايك سددها قوية للغاية ارتطمت بالعارضة وخرجت إلى ركلة مرمى.


وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع:ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - نابي كيتا - فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، بينما يحتل نادي وست هام المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة.
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