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رياضة

أول تعليق من يورجن كلوب بعد فوز ليفربول على وست هام

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
علّق مدرب فريق ليفربول، يورجن كلوب، على الفوز الصعب الذي حققوه في مباراة الأمس أمام وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السابعة والعشرين.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "لقد أعجبني كثيرًا كيف بدأنا المباراة، وسجلنا هدفًا رائعًا، لكننا لم نكن جيدين على صعيد الكرات الثابتة، ولقد ناضلنا كثيرًا في تلك المواقف وهو ما منح وست هام شعورًا جيدًا".

وأضاف: "كانوا يفوزون في الصراعات الهوائية بكل سهولة وهذا كان أمرًا صعبًا علينا، ولقد فقدنا القليل من الصبر في الشوط الأول، من الناحية الهجومية ويمكنك أن ترى هذا قليلًا، ثم سجل وست هام هدفه الثاني وكان عليّ مراقبة ما يحدث، ثم أجبرنا على التزام الهدوء والقيام بالأشياء المناسبة".

وواصل: "كل الأهداف التي سجلناها كانت غريبة، وأفضل هدف سجلناه لم يُحسب لأن ساديو ماني كان متسللًا".

واختتم: "كان علينا الضغط وتقديم أفضل ما لدينا للحصول على الثلاث نقاط وهذا الأمر مميز للغاية".

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