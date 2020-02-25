ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25-2-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء، 25-2-2020، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، 25-2-2020، في التقرير التالي..
دوري أبطال أوروبا
نابولي الإيطالي X برشلونة الإسباني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 1 - تعليق/ علي محمد علي.
تشيلسي الإنجليزي X بايرن ميونخ الألماني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2 - تعليق/ يوسف سيف.
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"
وست بروميتش ألبيون (أحمد حجازي )X بريستون نورث ايند - 10:00 مساءً.
كأس الاتحاد الآسيوي