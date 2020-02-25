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رياضة

ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25-2-2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:54 ص
ميسي نجم برشلونة
ميسي نجم برشلونة
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إسراء أشرف
يشهد اليوم الثلاثاء، 25-2-2020، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، 25-2-2020، في التقرير التالي..

دوري أبطال أوروبا

نابولي الإيطالي X برشلونة الإسباني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 1 - تعليق/ علي محمد علي.

تشيلسي الإنجليزي X بايرن ميونخ الألماني - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2 - تعليق/ يوسف سيف.


الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"

وست بروميتش ألبيون (أحمد حجازي )X بريستون نورث ايند - 10:00 مساءً.

كأس الاتحاد الآسيوي

الجزيرة الأردني X الرفاع البحريني  - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3/ بي إن سبورتس 6.

القادسية الكويتي X ظفار العماني - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2/ الكأس القطرية 3.

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