وسط غضب تركي.. الجيش السوري يحقق انتصارا كبيرا في إدلب

نجح الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على قريتي معرتماتر ومعرتصين بريف إدلب الجنوبي وتحريرهما من الإرهابيين، وسط غضب تركي كبير.





ووفقا لـ وكالة الأنباء السورية "سانا"، ذكر مراسل سانا من منطقة العمليات أن وحدات من الجيش واصلت عملياتها ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمجموعات المرتبطة به والمدعومة من النظام التركي على محاور في ريف إدلب الجنوبي وحررت قريتي معرتماتر ومعرتصين بعد تدمير تجمعات وتحصينات للإرهابيين فيهما.





وأفاد المراسل بأن وحدات من الجيش تلاحق فلول الإرهابيين الفارة باتجاه مدينة كفرنبل احد أهم معاقلهم المتبقية في ريف إدلب الجنوبي وسط انهيارات في صفوف المجموعات الإرهابية أمام تقدم وحدات الجيش على جبهات الاشتباك.





وحررت وحدات من الجيش أمس تل النار و8 قرى فى ريف إدلب الجنوبى بعد معارك مع المجموعات الإرهابية انتهت بالقضاء على آخر تجمعاتها فيها.