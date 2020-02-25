AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وسط غضب تركي.. الجيش السوري يحقق انتصارا كبيرا في إدلب

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:29 ص
الجيش السوري يحقق
الجيش السوري يحقق انتصارا كبيرا في إدلب
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
نجح الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على قريتي معرتماتر ومعرتصين بريف إدلب الجنوبي وتحريرهما من الإرهابيين، وسط غضب تركي كبير.

 ووفقا لـ وكالة الأنباء السورية "سانا"، ذكر مراسل سانا من منطقة العمليات أن وحدات من الجيش واصلت عملياتها ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمجموعات المرتبطة به والمدعومة من النظام التركي على محاور في ريف إدلب الجنوبي وحررت قريتي معرتماتر ومعرتصين بعد تدمير تجمعات وتحصينات للإرهابيين فيهما.

وأفاد المراسل بأن وحدات من الجيش تلاحق فلول الإرهابيين الفارة باتجاه مدينة كفرنبل احد أهم معاقلهم المتبقية في ريف إدلب الجنوبي وسط انهيارات في صفوف المجموعات الإرهابية أمام تقدم وحدات الجيش على جبهات الاشتباك.

وحررت وحدات من الجيش أمس تل النار و8 قرى فى ريف إدلب الجنوبى بعد معارك مع المجموعات الإرهابية انتهت بالقضاء على آخر تجمعاتها فيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش العربى السوري يسيطر على بلدة استراتيجية في ريف إدلب

سوريا.. الجيش العربي يتصدى لهجوم إرهابي في ريف إدلب

سانا: الجيش السوري يسيطر على 3 قرى بريف إدلب الجنوبي الشرقي

أردوغان يكشف نواياه: سنبقى في إدلب.. وعملية عسكرية جديدة في هذه الحالة

شاهد.. مشاهد مؤلمة لدمار معرة النعمان في إدلب السورية

وجّه ضربات لتحصينات جبهة النصر الإرهابية.. تركيا تقصف مواقع للجيش السوري في إدلب

ترشيحاتنا

تفاصيل خطة الصين للقضاء على فيروس كورونا نهائيا

أخبار الرياضة ليلا.. الزمالك مهدد بالهبوط.. مذكرة جديدة ضد مرتضى منصور.. نجم الأهلي يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

هاني حتحوت: أنا مكسوف من أحداث القمة وموقف الأهلي « محترم »..فيديو

محصلش.. حازم إمام ينفي ما تردد عن قوله الأهلي قطب الكرة المصرية.. بعد انسحاب الزمالك من القمة.. شاهد

فخورة وسعيدة.. جوهرة ترقص بـ العباية مع زياد برجي داخل شقة في القاهرة

عقب انسحاب الزمالك.. مشادة قوية بين مجدي عبد العاطي وخالد الغندور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فيات fiat اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

مسنة عمرها 83 عامًا تعود للحياة بعد 10 ساعات من إعلان وفاتها.. تفاصيل

شاهد لحظة وصول راجح ورفاقه محكمة شبين الكوم لبدء جلسة الاستئناف.. صور