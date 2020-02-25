سقوط عصابة نسائية تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة

فى ضربة موجعه لعصابات الاتجار بالبشر، نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على عصابة مكونة من ٦ سيدات لاتهامهن باستغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المواطنين، عثر بصحبته على ٨ أطفال، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.



أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام ٦ سيدات "لـ ٥ منهن معلومات جنائية مسجلة" وبتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى استغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهن وبحوزتهن مبالغ مالية وبصحبتهن ٨ أطفال.

وبمواجهتهن اعترفن أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهن من متحصلات نشاطهن الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم استغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم استغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة.