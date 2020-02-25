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فن

وفاة حسنى مبارك.. صلاح عبد الله: نعم لجنازة عسكرية مهيبة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:33 م
محمد حسنى مبارك
محمد حسنى مبارك
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رنا اشرف
نشر الفنان صلاح عبدالله عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة ينعى فيها محمد حسنى مبارك الرئيس السابق.


وكتب صلاح عبد الله فى الصورة " نعم لإعلان الحداد فى كل ارجاء البلاد.. نعم لجنازة عسكرية مهيبة تبث لجميع القنوات العربية و العالمية, نعم لان تكريم رحيله يا مصر تكريم ليوم من اعظم ايام تاريخك".


وتفاعل عدد كبير من متابعيه على الخبر بالحزن و كانت تعليقاتهم كالاتى:

فعلًا 👍🏻، حضرتك إنسان محترم وخلوق💗

نعم معك لانه يستحق التكريم لأنه حافظ علينا قبل الاهانه لانه كان عنده ثقه في الله انه حيظهر براءته الله يرحمه ارجوكم احضروا جنازته 😢 😢 😢 😢

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
امام الله لن يجد أحد يدافع عنه سوي اعماله 😉 الله يرحم كل المسلمين الطيبين يا رب و اجعل مثواهم الجنة وارزق أهلهم الصبر والسلوان
الله يرحمك ويسكنك فسيح جناتك وداعًا صاحب اول ضربة جوية فى حرب اكتوبر المجيدة


ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. 

وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.


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