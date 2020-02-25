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توك شو

شاهد.. آخر فيديو تحدث فيه الرئيس الأسبق حسنى مبارك للمصريين

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:38 م
حسنى مبارك
حسنى مبارك
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البهي عمرو

عرض الإعلامى أحمد موسى، أخر كلمة للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، مؤكدا أن هذه الشهادة كانت فى أكتوبر الماضي 2019.


وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الراحل كشف أشياء عن حرب أكتوبر لأول مرة.


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وتحدث الرئيس الراحل عن ذكريات حرب أكتوبر،  تزامنا مع احتفالات الجيش المصري والقوات الجوية بالانتصار في الحرب ضد إسرائيل عام 1973. وكشف الرئيس الراحل خلال الفيديو عن أسرار لأول مرة عن حرب أكتوبر.

وقاد مبارك القوات الجوية المصرية خلال حرب أكتوبر، ضد القوات الإسرائيلية عام 1973، وتعد هذه الحرب رابع الحروب العربية الإسرائيلية، وقام وقتها مبارك بالطلعة الجوية الأولى التي أطلقت شرارة الحرب.

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وخاضت حينها القوات الجوية المصرية إحدى أطول المعارك الجوية في التاريخ وهي معركة المنصورة، والتي استمرت لمدة 53 دقيقة في يوم 14 أكتوبر 1973، دمرت خلالها القوات الجوية المصرية 17 مقاتلة فانتوم إسرائيلية.

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