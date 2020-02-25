شاهد.. آخر فيديو تحدث فيه الرئيس الأسبق حسنى مبارك للمصريين

عرض الإعلامى أحمد موسى، أخر كلمة للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ، مؤكدا أن هذه الشهادة كانت فى أكتوبر الماضي 2019.





وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الراحل كشف أشياء عن حرب أكتوبر لأول مرة.





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