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فن

30 طلقة.. مفاجأة مدوية في تقرير قتيل فيلا نانسي عجرم .. تفاصيل

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:39 م
رهاب بيطار - محامية
رهاب بيطار - محامية قتيل فيلا نانسي عجرم - فادي الهاشم
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سعيد فراج
كشفت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، في تصريحات صحفية، عن ملامح تقرير الطب الشرعي الثاني، لكشف غموض القضية. 

وقالت رهاب بيطار، إن التقرير الثاني كشف أن القتيل تلقى 30 طلقة، منهم طلقة في خلف الرأس وهو ما يتنافي مع التقرير الأول، الذي كتب بإهمال شديد. 

وأوضحت رهاب بيطار أن تقرير الطب الشرعي في دائرة قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان نيقولا منصور، وهم الآن في انتظار انتهاء الإجراءات لاستلام الجثة والتصريح بدفنها في سوريا. 


من جهة أخرى، نشرت المحامية السورية رهاب بيطار فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،  أكدت فيه أنها كمواطنة عربية لا تسمح لأي شخص أن يرخص من دم شخص آخر مهما كانت نفوذه ومشاهيره وأمواله ونحن في انتظار تقرير الطب الشرعي".


تعود القضية المنظورة بالقضاء اللبناني حتى الآن، إلى أول يناير الماضي، حينما ضُجت وسائل الإعلام المختلفة بأخبار قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا نانسي عجرم، برصاص زوجها (فادي الهاشم)، الذي ادعى أن القتيل جاء إلى الفيلا متسللًا من أجل السرقة، وتهديد المتواجدين بالقتل، في ظل إنكار أسرة الشاب تلك الادعاءات وأكدوا أن «الموسى» كان يعمل في فيلا الفنانة وجاء ليطالب بحقوقه المتأخرة. 
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