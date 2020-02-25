كورونا يتحول إلى كارثة في إيطاليا.. أكبر معدل انتشار بعد آسيا.. والاقتصاد على شفا الركود

تواجه الحكومة الإيطالية موقفا صعبا للغايةـ ما بين الانتشار السريع لفيروس كورونا، والهجوم والانتقادات بشأن تعاملها مع الفيروس، الذي انتشر في جميع أنحاء الشمال الإيطالي.





وبحسب تقرير "سي إن إن" الأمريكية، حاول رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تهدئة المخاوف بشأن عدم سيطرة الحكومة المركزية على المناطق المتضررة واضطر للاعتراف بأن مستشفى في بلدة كودونو الشمالية أساء التعامل مع أول حالة فيروس كورونا في المنطقة ما ساهم في انتشار الفيروس القاتل.





وذكرت وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم الثلاثاء، أن إيطاليا لديها الآن أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا خارج آسيا، حيث تم اكتشاف 54 حالة جديدة في شمال البلاد خلال الليل، ليصل العدد الإجمالي إلى 283 حالة.





تتركز الحالات بشدة في منطقة لومباردي حيث تم تأكيد 322 إصابة. ومات 11شخصا حتى الآن من الفيروس في البلاد.





وقال كونتي للصحفيين يوم الثلاثاء:"نظامنا الصحي ممتاز .. اجراءاتنا الاحترازية صارمة للغاية ونحن على ثقة أنه بموجب الأحكام المدمجة.. سنشجع تأثير الاحتواء."





وبدا أنه يتراجع عن تصريحه عندما سئل الصحفيون عن الخطأ الذي حدث في المستشفى.





وقال كونتي: "هذا ليس وقت الخلاف"، مضيفًا أن سلطات لومبارديا جمعت تقريرًا "يوضح تمامًا تمامًا صحة العاملين الصحيين في مستشفى كودونو".





أغلقت السلطات الإيطالية العديد من المدن والبلدات في شمال البلاد، ومنع الناس من دخول أو مغادرة المناطق المتضررة ، وتعليق الأحداث العامة وإغلاق المعالم السياحية ، مثل المتاحف ، للجمهور ، طبقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها. وضع هذا الإجراء بشكل فعال ما يقدر بنحو 100.000 شخص تحت الحجر الصحي.





وارتفعت حصيلة وفيات إيطاليا إثر الإصابة بكورونا إلى 11 شخصا في شمال البلاد، بعد تسجيل 3 وفيات جديدة يوم الثلاثاء.





وأعلنت السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء، اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في إقليمك ليجوريا شمال غرب البلاد.





وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن ليجوريا هو تاسع إقليم يظهر فيه إصابات بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19.





وحذرت إيطاليا من أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يوفر مرونة فيما يتعلق بأهداف ميزانيته إذا كان لتفشي فيروس كورونا المفاجئ بالبلاد في المناطق الشمالية الصناعية تأثير طويل على اقتصاد يتأرجح بالفعل على حافة الركود.





وبحسب "فايننشال تايمز"، كانت معظم الحالات متجمعة في منطقتي لومباردي وفينيتو ، والتي تشكل مجتمعة ثلث الإنتاج لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وحوالي نصف صادرات.





وقالت لورا كاستيلي ، نائبة وزير الاقتصاد، يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدًا للتدخل إذا تعرض الاقتصاد الإيطالي لصدمة شديدة بسبب الاضطراب الناجم عن الفيروس. وقد اضطرت الأزمة الصحية بالفعل المسؤولين إلى إغلاق المدارس والجامعات في المنطقة المتضررة ، في الأيام الأخيرة من كرنفال البندقية لإلغاء وأخبر العديد من العمال بالبقاء في المنزل.





وأضافت أن "هناك موارد يمكن أن يقدمها لنا الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأحداث الاقتصادية التي يمكن أن تخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير". "نأمل ألا نحتاج إليها ، لكن الوضع يجب أن يتصرف فيه الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر".





وكان جيوزيبي كونتي حذر من أن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد قد يكون قويا للغاية.



