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مرأة

لا ترميها بعد اليوم.. استخدامات مدهشة للأكياس البيضاء الموجودة في علب الأحذية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:11 ص
هلام السيليكيا
هلام السيليكيا
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لمياء الياسين

معظمنا يقوم بإلقاء أكياس هلام السيليكا والذى نجدها عند شراء زوج من الأحذية الرياضية أو بعض الأدوية.

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موقع Bright Side يقدم  استخدامات مدهشة للأكياس البيضاء الموجودة في علب الأحذية الجديدة.

1.  تجفيف أجهزتك الإلكترونية

عند سقوط  المياه على أى جهاز كهربائى يمكن لتلك الاكياس أن تمتص الرطوبة.

2. التخلص من الزجاج الضبابي.

الزجاج الأمامي الضبابي للسيارة مزعج للغاية  فما عليك سوى وضع عدة أكياس من السيليكا بالقرب من الزجاج الأمامي حيث يساعد تلك الكيس على امتصاص الرطوبة.

3.  الحفاظ على الطعام.

لحفظ البذور والتوابل والأعشاب  ضعى كيس السيليكا في حاوية مع الطعام وسيمنع العفن من النمو، والحفاظ على المنتجات طازجة.


4. حفظ  ملاءات السرير والمناشف

قومى بتخزين عدد قليل من أكياس هلام السيليكا فى الخزانات (الدواليب) وحتى الأحذية الرياضية، حيث يمتص جل السيليكا، الرطوبة؛ مما يبطئ انتشار البكتيريا ويمنع الروائح الكريهة.

5. منع الصدأ والتآكل

الرطوبة المفرطة هي واحدة من الأسباب التي تجعل التآكل يبدأ في المقام الأول، ويعد الاحتفاظ بأكياس هلام السيليكا مع شفرات الحلاقة والمفكات والمطارق وحتى الأواني الفضية؛ طريقة رائعة لإنقاذها من الصدأ والتآكل.

لا ترميها بعد اليوم.. استخدامات مدهشة للأكياس البيضاء الموجودة في علب الأحذية
لا ترميها بعد اليوم.. استخدامات مدهشة للأكياس البيضاء الموجودة في علب الأحذية
لا ترميها بعد اليوم.. استخدامات مدهشة للأكياس البيضاء الموجودة في علب الأحذية
لا ترميها بعد اليوم.. استخدامات مدهشة للأكياس البيضاء الموجودة في علب الأحذية
لا ترميها بعد اليوم.. استخدامات مدهشة للأكياس البيضاء الموجودة في علب الأحذية
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