محمد صلاح بصحبة وكيله في أحد المطاعم الصينية.. صور

شارك رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، متابعيه، بـ فيديو له ، بصحبة نجم مصر ، في أثناء تناولهما وجبة في أحد المطاعم الصينية .





ونشر رامي عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " فيديو له، بصحبة محمد صلاح، حيث ظهر الأخير وهو معجب بالطعام، بينما وكيله ظهر عليه الحزن والغضب لسوء الطعام.



