محمد صلاح بصحبة وكيله في أحد المطاعم الصينية.. صور

شارك رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، متابعيه، بـ فيديو له، بصحبة نجم مصر، في أثناء تناولهما وجبة في أحد المطاعم الصينية .
ونشر رامي عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " فيديو له، بصحبة محمد صلاح، حيث ظهر الأخير وهو معجب بالطعام، بينما وكيله ظهر عليه الحزن والغضب لسوء الطعام.
حقق فريق ليفربول فوزا مهما على فريق ويست هام يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم أمس الأول الإثنين، خلال الجولة السابعة والعشرين منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 79 احتل بها صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 24 احتل بها المركز 24.