عالقة في البلكونة.. امرأة صينية تهرب من المنزل خشية من كورونا.. صور

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورًا لسيدة صينية تتسلق إحدى البنايات السكنية في مدينة ووهان الصينية بعد هروبها من المنزل.

ووفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، فإن سيدة صينية بالغة من العمر 60 عامًا قامت بالهروب من المنزل بعد أن حبسها ابنها ومنعها من الخروج خوفًا من إصابتها بفيروس كورونا المتفشي في مدينة ووهان الصينية .





وقام أحد المواطنين بتصوير فيديو للسيدة في أثناء تسلقها العمارة التي تسكن بها، ورصدت الصور تعلق السيدة في الطابق الثامن من المبنى وعدم استطاعة ابنها الوصول إليها فاضطر لإبلاغ الشرطة لمساعدته في إنقاذها .





جدير بالذكر أن مدينة ووهان الصينية هي بؤرة انتشار فيروس كورونا في العالم كله ، ولم يجد الأطباء حتى الآن مصلا طبيا يعالج كورونا ومعظم الحالات تلقى مصرعها .