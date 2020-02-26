AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عالقة في البلكونة.. امرأة صينية تهرب من المنزل خشية من كورونا.. صور

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:26 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي صورًا لسيدة صينية تتسلق إحدى البنايات السكنية في مدينة ووهان الصينية بعد هروبها من المنزل.
 
ووفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، فإن سيدة صينية بالغة من العمر 60 عامًا قامت بالهروب من المنزل بعد أن حبسها ابنها ومنعها من الخروج خوفًا من إصابتها بفيروس كورونا المتفشي في مدينة ووهان الصينية . 

وقام أحد المواطنين بتصوير فيديو للسيدة في أثناء تسلقها العمارة التي تسكن بها، ورصدت الصور تعلق السيدة في الطابق الثامن من المبنى وعدم استطاعة ابنها الوصول إليها فاضطر لإبلاغ الشرطة لمساعدته في إنقاذها . 

جدير بالذكر أن مدينة ووهان الصينية هي بؤرة انتشار فيروس كورونا في العالم كله ، ولم يجد الأطباء حتى الآن مصلا طبيا يعالج كورونا ومعظم الحالات تلقى مصرعها . 
عالقة في البلكونة.. امرأة صينية تهرب من المنزل خشية من كورونا.. صور
عالقة في البلكونة.. امرأة صينية تهرب من المنزل خشية من كورونا.. صور
عالقة في البلكونة.. امرأة صينية تهرب من المنزل خشية من كورونا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرعب يجتاح العالم بسبب كورونا.. الولايات المتحدة تسحب رعاياها من ووهان.. روسيا تناشد الصين.. ومفاجأة صادمة حول أعداد الضحايا

طالب مصري بالصين يكشف مفاجأت جديدة عن كورونا.. وسبب التحفظ على ووهان

الفيروس القاتل في بكين.. تفاصيل أول حالة وفاة في العاصمة الصينية بسبب كورونا

عائد من ووهان.. لحظة نقل بريطاني مصاب بفيروس كورونا داخل عربة اسعاف من منزله.. شاهد

شاهد..أول حالة ولادة لسيدة يشتبه إصابتها بكورونا .. والطفل بحالة جيدة

مدينة صينية ترصد مكافأة مالية لمن يدل عن أي شخص زار ووهان

ترشيحاتنا

محمد شبانة عن غلاف الأهرام الرياضي: كل واحد ونيته.. فيديو

تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. والتعدي عليه داخل منزله

بلاش تكون أفيونة.. تامر أمين يهاجم محمد رمضان على الهواء.. فيديو

طريقة عمل البيتزا خطوة بـ خطوة

30 طلقة.. مفاجأة مدوية في تقرير قتيل فيلا نانسي عجرم .. تفاصيل

أمير مرتضى: اتحاد الكرة ألغى 3 مباريات في دوري الدرجة الثانية بسبب سوء الأحوال الجوية ولم يلغ القمة

AdvertisementS

اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك.. وخصم 6 نقاط للأبيض

الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة بتوقيع عقود لمدة 3 مواسم

تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. والتعدي عليه داخل منزله

صدى البلد يكشف حقيقة التعدي على «عبد الله جمعة» نجم الزمالك

إجراءات استثنائية في عدد من المدارس بسبب جنازة مبارك

أخبار الرياضة | اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلي على الزمالك بخصم 6 نقاط للأبيض.. الأهلي يفسد صفقة الزمالك المتوقعة.. وجمال حمزة على كف عفريت بسبب زوجته

رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ اتحاد الكرة بشأن عقوبات مباراة القمة

مواقف إنسانية وانضباط.. حارس مبارك الشخصي يروي لـ صدى البلد أسرارًا لم تنشر عن الرئيس الراحل

فنان شهير داخل الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بـ فيروس كورونا

30 طلقة.. مفاجأة مدوية في تقرير قتيل فيلا نانسي عجرم .. تفاصيل

التتويج بالسوبر الإفريقي سهل.. شوبير يوجه رسالة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي

كينيا وتنزانيا وإيطاليا.. 3 محاولات اغتيال للرئيس الراحل حسني مبارك لم يتم الإعلان عنها .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أودي تعرض سيارتها في هذه الجامعة بحضور الطلاب.. صور

دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور

إزاى تسوق عربيتك بدون أى خطر فى الأمطار .. صور