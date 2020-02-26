ماذا فعل طبيب البيت الأبيض لخفض وزن ترامب ؟

كشف طبيب سابق في البيت الأبيض، سرًا، خلال عمله على النظام الغذائي للرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن ترامب كان من الممكن أن يعيش ليبلغ سنه الـ200 عام إذا حافظ على نظام غذائي سليم.





ويقول الطبيب روني جاكسون في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، إن التدريبات الرياضية الخاصة بـ ترامب لم تنطلق أبدا كما أراد، موضحًا أن العمل كان بشكل أساسي على النظام الغذائي للرئيس، وأنه كان يشجع ترامب على تناول الخضروات.





وأوضح جاكسون أنه كان يعمل على نظام لتخسيس ترامب من خلال طريقة مألوفة "تقليل إمكانية الوصول إلى الآيس كريم"، إضافة إلى خلط القرنبيط داخل البطاطس المهروسة.





وتشير الصحيفة إلى أن جاكسون خدم مع 3 رؤساء إلا أنه اشتهر عندما أخبر الصحافة عام 2018 أن الرئيس الأمريكي كانت لديه "جينات جيدة بشكل لا يصدق"، مضيفا "إذا كان لديه نظام غذائي صحي على مدار العشرين عامًا الماضية.. فقد يعيش ليصل إلى عمر الـ 200 ".





لكن جاكسون الأدميرال المتقاعد صاحب الـ52 عامًا، غادر البيت الأبيض في ديسمبر، ويتنافس الآن على مقعد الكونجرس عن تكساس، وفقا للصحيفة.





وأوضح في حديثه أنه لم يندم على فقدان فرصة الانضمام إلى حكومة ترامب عندما رشح لقيادة قسم شؤون المحاربين القدامى.



