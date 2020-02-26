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بدأت من الفجر.. تامر عبد المنعم يكشف كواليس استعدادات جنازة مبارك.. شاهد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:00 م
محمد حسني مبارك
محمد حسني مبارك
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شيرين عادل
قال الفنان تامر عبد المنعم، إن الموقف الحالى  مهيب استعدادا لجنازة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية أمس الثلاثاء عن عمر 92 عاما.

وكشف  تامر عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتى والمذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء، بأن الاستعدادات لجنازة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك  بدأت من فجر اليوم الأربعاء.

ولفت تامر عبد المنعم، إلى أن قاعة كبار الزوار تشهد حاليا حضورا مكثفا من الشخصيات العامة ومنهم النائب محمد أبو العينين، ولفيف من الوزراء، والمحامى فريد الديب.

وأشار تامر عبد المنعم، إلى أن جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ستشهد حضور أيضا عدد من قادة القوات الجوية، والقوات المسلحة بالإضافة لعدد كبير من الفنانيين.

و نعت رئاسة الجمهورية، أمس الثلاثاء ، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. 

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الموافق 25 فبراير 2020.

يشهد اليوم الاربعاء إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وفاته المنية أمس. ورحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز الـ92 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض.

تشيع جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. و اهتمت وسائل الإعلام العالمية والعربية برحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح أمس الثلاثاء.


يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011

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