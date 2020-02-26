بدأت من الفجر.. تامر عبد المنعم يكشف كواليس استعدادات جنازة مبارك.. شاهد

قال الفنان تامر عبد المنعم، إن الموقف الحالى مهيب استعدادا لجنازة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية أمس الثلاثاء عن عمر 92 عاما.





وكشف تامر عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتى والمذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء، بأن الاستعدادات لجنازة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بدأت من فجر اليوم الأربعاء.





ولفت تامر عبد المنعم، إلى أن قاعة كبار الزوار تشهد حاليا حضورا مكثفا من الشخصيات العامة ومنهم النائب محمد أبو العينين، ولفيف من الوزراء، والمحامى فريد الديب.





وأشار تامر عبد المنعم، إلى أن جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ستشهد حضور أيضا عدد من قادة القوات الجوية، والقوات المسلحة بالإضافة لعدد كبير من الفنانيين.



