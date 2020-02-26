اليونان تسجل أول حالة اصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.









هذا، وقد أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، لتكون بذلك الحالة الأولى في أمريكا اللاتينية.





كما سجلت فرنسا، اليوم الاربعاء، أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.





وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اعلن، الاثنين الماضي، شفاء آخر مريض مصاب بفيروس "كورونا" في فرنسا، وخروجه من المستشفى.



