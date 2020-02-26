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أخبار العالم

اليونان تسجل أول حالة اصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:17 م
اليونان تسجل أول
اليونان تسجل أول حالة اصابة بفيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.


هذا، وقد أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، لتكون بذلك الحالة الأولى في أمريكا اللاتينية.

كما سجلت فرنسا، اليوم الاربعاء، أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا. 

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اعلن، الاثنين الماضي، شفاء آخر مريض مصاب بفيروس "كورونا" في فرنسا، وخروجه من المستشفى.

وقد ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في الصين القاريّة، اليوم، الأربعاء، إلى 2715 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 52 شخصا بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد خلال ثلاثة أسابيع.
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