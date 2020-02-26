فيديوجراف.. جنازات رؤساء مصر وتشييع مبارك بحضور السيسي





مشهد جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أعاد للأذهان مشاهد جنازات رؤساء مصر جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات.





ومن خلال الفيديوجراف التالي شاهد جنازات رؤساء مصر السابقين وأبرز مشاهد جنازة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال الدولة المصرية.

توفي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 91 عامًا، وتم تشييع جثمانه اليوم من مسجد المشير طنطاوي، بحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة ورجال الدولة تقدمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور الجنازة العسكرية، وتقديم واجب العزاء.