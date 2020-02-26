أهم الأخبار.. بـ 21 طلقة | مصر تودع محمد حسني مبارك في جنازة عسكرية.. وارتفاع عدد ضحايا كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري اليوم ، عددا من الموضوعات والأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :
لحظة مصافحة الرئيس السيسى وتقديم العزاء لـ قرينة مبارك.. شاهد
عرض الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اللقطات الأولى لمصافحة الرئيس السيسى وتقديم واجب العزاء لـ سوزان مبارك فى الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسنى مبارك ..للمزيد اضغط هنا
من أجل ليبيا.. روسيا تهاجم أردوغان
وجهت روسيا، اليوم الأربعاء، اتهاما لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتسهيل عملية نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا..للمزيد اضغط هنا
Facebook يحظر العديد من الإعلانات المضللة لفيروس كورونا
حظرت شركة فيسبوك Facebook، الإعلانات التي تقدم وعودا بمعالجة أو منع فيروس COVID-19 ، الناجم عن فيروس كورونا المستجد، حسبما أكدت الشركة في بيان مقدم إلى صحيفة "Business Insider"...للمزيد اضغط هنا
بحضور جميع قيادات الدولة.. لماذا أطلقت المدفعية 21 طلقة في جنازة مبارك؟
أقيمت ظهر اليوم مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في مسجد المشير طنطاوي، والتي تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور على عبدالعال ..للمزيد اضغط هنا
أول تعليق من أحمد موسى على مشهد إطلاق الأعيرة النارية في جنازة مبارك..فيديو
قال الإعلامي أحمد موسي، إن الأعيرة النارية، التي اطلقت اليوم خلال تشييع جنازة الرئيس الاسبق مبارك ، مراسم عسكرية تقوم في جميع الدول العسكريه التي تقدر ابناءها القاده..للمزيد اضغط هنا
مفاجأة سارة للنادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز.. تفاصيل
بات رمضان صبحي، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، جاهزًا للمشاركة في صفوف النادي الأهلي خلال مواجهته المرتقبة أمام منافسه صن داونز الجنوب أفريقي..للمزيد اضغط هنا
ايطاليا تعلن عن ارتفاع جديد في ضحايا كورونا.. والصحة العالمية: الزيادة مقلقة
أعلنت السلطات الإيطالية اليوم، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورنا، الذي ظهر في الصين في أواخر ديسمبر؛ حسبما ذكرت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها..,للمزيد اضغط هنا