بعد مشاركة الرئيس في جنازة مبارك.. هاشتاج #السيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: ابن الأصول يعرف الأصول

تصدّر هاشتاج #السيسي موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيس في الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.





وتفاعل عدد كبير من رواد "تويتر" مع الهاشتاج، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :





- ابن الأصول يعرف الأصول





- حضور الرئيس #السيسي في جنازة الراحل الكبير الرئيس الأسبق #مبارك لفتة عظيمة تستحق الإشادة وتؤكد أصالة الدولة المصرية.





- إنك تأمر بجنازة عسكرية لرئيس أسبق وتتقدم الجنازة بالرغم من كل حاجة ده يدل على إنك راجل محترم وابن أصول وكل يوم حبي واحترامي بيزيد ليك





- رئيس محترم #السيسي





ونعت رئاسة الجمهورية، أمس الثلاثاء ، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدّمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.



