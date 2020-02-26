ترأسها ثلاثة أشهر.. ماذا تعرف عن وزارة محمد حسني مبارك؟

ثلاثون عاما كانت مدة حكم الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك رئيسا لمصر، شكل فيها 10 وزارات، واحدة منها كانت باسمه، والباقي كانت تحمل أسماء رؤساء الحكومة الذين اختارهم وهم " فؤاد محى الدين وكمال حسن علي ولطفي محمود وعاطف صدقي وكمال الجنزوري وأحمد نظيف (حكومتان) وأحمد شفيق".





فماذا عن وزارة حسني مبارك؟





الوزارة الرابعة بعد المائة في تاريخ مصر وتشكلت في 14 أكتوبر 1981، في أعقاب وفاة الرئيس محمد أنور السادات مارست الوزارة السابقة مسئوليتها إلى أن تم انتخاب الرئيس محمد حسني مبارك رئيسًا للجمهورية.





وشغل مبارك هذا المنصب مدة ثلاثة شهور وعقب انتخابه رئيسا أصدر قرارًا بتشكيل الوزارة على النحو الذي كانت عليه، وأسندها رئاسة الوراء إلى أحمد فؤاد محيي الدين الذي كان بمثابة الرجل الثاني في الوزارة.





وأدت وزارة حسني مبارك اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المؤقت صوفي أبو طالب، وبعد انتخاب مبارك رئيسا للجمهورية أعادت حلف اليمين الدستورية من جديد أمام الرئيس المنتخب.





وتشكلت وزارة مبارك على النحو التالي:





رئيس الوزراء محمد حسني مبارك





نائب أول لرئيس الوزراء أحمد فؤاد محيي الدين





نائب رئيس الوزراء لشئون مجلسي الشعب والشورىفكري مكرم عبيد





نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية كمال حسن علي





نائب رئيس الوزراء للإنتاج ووزير البترول أحمد عز الدين هلال





نائب رئيس الوزراء للخدمات ووزير الداخلية محمد نبوي إسماعيل





نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير التخطيط والمالية والاقتصاد عبد الرزاق عبد المجيد





الدفاع والإنتاج الحربي محمد عبد الحليم أبو غزالة





الدولة ألبرت برسوم سلامة





الدولة للتعليم والبحث العلمي مصطفى كمال حلمي





التأمينات الاجتماعية والدولة للشئون الاجتماعية آمال عثمان





التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي حسب الله الكفراوي





الدولة للشئون الخارجية بطرس بطرس غالي





الدولة للقوى العاملة والتدريب سعد محمد أحمد





الدولة للزراعة والأمن الغذائي محمود محمد داوود





النقل والمواصلات والنقل البحري سليمان متولي سليمان





الري والدولة لشئون السودان محمد عبد الهادي سماحة





الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى عبد الآخر عمر عبد الآخر





السياحة والطيران علي جمال الناظر





الدولة للصحة ممدوح كمال جبر





الصناعة والثروة المعدنية محمد طه زكي





الكهرباء محمد ماهر أباظة





التموين والتجارة الداخلية أحمد نوح





الدولة للإنتاج الحربي جمال السيد إبراهيم





الدولة للأوقاف زكريا البري





الدولة للمالية فؤاد كمال حسين





الدولة للاقتصاد سليمان نور الدين





الدولة للتنمية الشعبية سعد الشربيني





العدل أحمد سمير سامي





الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى محمد رشوان محمود





الدولة للثقافة محمد عبد الحميد رضوان





الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى مختار حسن هاني



