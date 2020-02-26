تأهل لمواجهة الأهلي.. الجزيرة في نصف نهائي دوري سوبر السلة بفوز مثير على سموحة

تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الجزيرة إلى نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة بعد الفوز على سموحة في مباراة مُثيرة، بينهما حسمت في الثواني الاخيرة بنتيجة 82-80، في المباراة التي أقيمت بينهما بالإسكندرية.





وبهذه النتيجة، يحسم الجزيرة المواجهة مع سموحة بالفوز عليه 3-1 في السلسلة، ضمن مباريات (بلاي أوفس)، لمنافسات دور الثمانية لدوري السوبر للسلة.





وحسم الجزيرة المواجهة الاولى لصالحه بنتيجة 73-68، ثم عاد سموحة ليفوز بالمواجهة الثانية بنتيجة 93-68، لكن الفريق القاهرى حسم المواجهتين الثالثة والرابعة لصالحه بنتيجة 70-69، و82-80.





وسيلتقي الجزيرة مع الأهلي في نصف نهائي دوري السوبر للسلة بنظام مواجهات (Best of 5)، وستقام هذه المواجهات على صالات يتم تحديدها بمعرفة الاتحاد المصري لكرة السلة.





وستقام مواجهات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة أيام 5، 7، 10، 12 و16 مارس 2020.



