قائمة بيراميدز لمواجهة بطل زامبيا في الكونفدرالية

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة زاناكو الزامبي في البطولة الكونفدرالية.









ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع زاناكو، في الأول من مارس المقبل، ضمن مباراة ذهاب دور ربع نهائي البطولة الكونفدرالية في زامبيا.









قائمة بيراميدز لمباراة زاناكو

حراسة المرمي: المهدي سليمان وأحمد الشناوي وأحمد دعدور.





خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن وويلفريد كانون ومحمد حمدي وطارق طه ورجب بكار وأحمد توفيق.





خط الوسط: نبيل دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وعبد الله السعيد وإسلام عيسي ومحمد فاروق وعبده لومالا وعمر العيوني وإبراهيم حسن.





خط الهجوم: إيريك تراوري وجون أنطوي ودودو الجباس.