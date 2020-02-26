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أخبار البلد

19 وفاة و215 مصابًا.. الصحة العالمية تعلن بالأرقام حالات كورونا بالدول الإسلامية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:08 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمد غالي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها بمنطقة شرق المتوسط، الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19" ".


 وأوضحت الصحة العالمية، الدول المتواجد بها الفيروس، وهي افغانستان، البحرين، مصر، ايران، العراق، الكويت، لبنان، عمان، الامارات، وجاء التقرير كالتالي:-


 أفغانستان حالة، من خلال منظمة الصحة العالمية والإقليمية.


 البحرين 26 حالة، من خلال  حساب تويتر التابع لوزاره الصحه.


 مصر حالة حاملة للفيروس، من خلال منظمة الصحة العالمية والإقليمية.


 ايران 139 حاله ، 19 منهم توفي حساب تويتر التابع لوزاره الصحه.


 العراق 5 حالات، من خلال حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.


 الكويت 25 حاله، من خلال حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.


 لبنان حاله، من خلال منظمة الصحة العالمية الاقليمية.


 عمان 4 حالات، من خلال منظمة الصحة العالمية الاقليمية.


 الامارات 13 حاله، من خلال منظمة الصحة العالمية الاقليمية.

 

إجمالي 215 حالة، منهم 19 متوفي.


وأضافت، أنه اعتبارًا من اليوم ، ستقوم منظمة الصحة العالمية بالإبلاغ عن جميع الحالات المؤكدة ، بما في ذلك تلك الحالات المؤكدة مختبريًا كما تم الإبلاغ عنها سابقًا ، وتلك التي تم الإبلاغ عنها بأنها مشخصة سريريًا (لا تنطبق حاليًا إلا على مقاطعة هوبى ، الصين).

 

وأشار الي انه  من 13 فبراير إلى 16 فبراير ، أبلغنا فقط عن الحالات المؤكدة مختبريًا لمقاطعة هوبى كما هو مذكور في تقرير الحالة المنشور في 13 فبراير.

 

 واستنادًا إلى الأدلة المتوفرة حاليًا حول COVID-19 ، طورت منظمة الصحة العالمية وثائق إرشادية لإدارة أحداث الصحة العامة في نقاط الدخول والتجمعات الجماهيرية.

 

19 وفاة و215 مصابًا.. الصحة العالمية تعلن بالأرقام حالات كورونا بالدول الإسلامية
19 وفاة و215 مصابًا.. الصحة العالمية تعلن بالأرقام حالات كورونا بالدول الإسلامية
19 وفاة و215 مصابًا.. الصحة العالمية تعلن بالأرقام حالات كورونا بالدول الإسلامية
19 وفاة و215 مصابًا.. الصحة العالمية تعلن بالأرقام حالات كورونا بالدول الإسلامية
19 وفاة و215 مصابًا.. الصحة العالمية تعلن بالأرقام حالات كورونا بالدول الإسلامية
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