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فن

ابنة أحمد زاهر تترك الفتوة من أجل البرنس.. صورة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:45 م
أحمد زاهر
أحمد زاهر
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محمد نحلة

 شارك الفنان أحمد زاهر صورة مع ابنته ليلى أثناء زيارتها له في موقع تصوير مسلسله الجديد "البرنس" عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام".

 

وكتب معلقًا عليها: "لولا حبيبتي خرجت من لوكيشن الفتوة وجت تزور أبوها في لوكيشن البرنس"، وظهر في الصور ‏الفنانة روجينا والفنان محمد علاء.‏

 

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ‏ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلي وغيرهم من ‏النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

 

يذكر أن مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، دياب، رياض الخولى، مى عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل، صفوة، وتأليف هانى ‏سرحان، إخراج حسين المنباوى‎.‎
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