مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 27 – 2 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف البطولات العالمية أبرزها الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات كأس العرب تحت 20 عاما

تونس X الجزائر -1:45 ظهرا

المغرب X ليبيا - 1:45 ظهرا

مصر X العراق – 5:30 عصرا - TIME SPORT

السنغال X البحرين - 5:30 عصرا

مواعيد مباريات الدورى الأوروبى اليوم

إسبانيول X وولفرهامبتون –7:55 مساء - beIN SPORT HD 2

بورتو X باير ليفركوزن – ا7:55 مساء - beIN SPORT HD 1

بازل X أبويل نيقوسيا – 7:55 مساء - beIN SPORT HD 6

لاسك لينز X الكمار –7:55 مساء - beIN SPORT HD 3

مالمو X فولفسبورج –7:55 مساء - beIN SPORT HD 5

جينت X روما – 7:55 مساء - beIN SPORT HD 4

باشاك شهير X سبورتنج لشبونة –7:55 مساء - beIN SPORT HD 7