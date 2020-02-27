AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين في سراقب

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:42 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
وقعت اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش العربي السوري والمجموعات الإرهابية على محور سراقب بريف إدلب.

وأفادت وكالة "سانا" بأن المجموعات الإرهابية زجت بعشرات الانتحاريين والعربات المفخخة على محور سراقب الغربي مع إسناد ناري كثيف من قبل قوات النظام التركي.

وبينت "سانا" أن وحدات الجيش السوري وجهت ضربات نارية مكثفة للمجموعات الإرهابية المهاجمة على محور سراقب وكبدتها عشرات القتلى والمصابين ودمرت عدة عربات مدرعة.

بينما قالت شبكة روداو، إن الفصائل المسلحة استعادت السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية في محافظة إدلب من قوات سوريا، بعدما شهدت الأحياء الخارجية للمدينة اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

كما ذكرت مصادر سورية، أن الجيش يواصل تقدمه في ريف إدلب الجنوبي بعد تحريره للعديد من البلدات التي كانت فصائل مدعومة من تركيا، تقوم بالتوطن فيها والاستيلاء عليها بعدما نزح عنها أهلها.

وتضع النجاحات السورية الرئيس التركي رجب أردوغان في ورطة أمام وعوده بطرد الجيش السوري من الأماكن التي استردها.


ووفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الجيش السوري بسط سيطرته على حوالي 60 بلدة وقرية في المنطقة الجنوبية من إدلب ومحافظة حماة المجاورة في الأيام الثلاثة الماضية، وقام بمطاردة فلول ما ساهم الجيش بالإرهابيين، والأعضاء في جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة.

وكان بيان للجيش السوري أفاد أمس، الأربعاء، بأنه: "تمكن جنودنا في غضون الأيام القليلة الماضية من استعادة السيطرة على العديد من البلدات والقرى والتلال، وذلك بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وقطع طرق إمدادهم ومحاور تحركهم وتدمير مقرات قياداتهم".

ولفت إلى أهمية ما تم تحريره من مناطق جديدة كونها تشكل "العمق المحصن للإرهاب المسلح" في ريف إدلب الجنوبي، وهي حلقة وصل بين جبل شحشبو وسهل الغاب من جهة، وتصل ريفي حماة وإدلب وجبل الزاوية وجبل الأربعين مع سهل الغاب من جهة ثانية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أن اثنين من جنودها قتلا وأصيب آخران في ضربة جوية استهدفت القوات التركية في إدلب.

وأقامت تركيا 12 موقعا للمراقبة حول "منطقة خفض التصعيد" في إدلب بموجب اتفاق عام 2017 مع روسيا وإيران، لكن العديد منها أصبح الآن خلف الخطوط الأمامية للجيش السوري، الذي استعاد العديد من البلدات الاستراتيجية، حتى يتمكن من السيطرة على كامل معاقل المسلحين.

Advertisements

موضوعات متعلقة

ردا على تقدم الجيش السوري.. تركيا ترسل رتلا عسكريا في ريف حماة

الجيش السوري يسيطر على عدة قرى بريف إدلب

الجيش السوري يواصل انتصاراته على الميليشيات في شرق إدلب

سوريا.. الجيش العربي يتصدى لهجوم إرهابي في ريف إدلب

إدلب.. الجيش السوري يواصل انتصاراته ضد ميليشيات النصرة الإرهابية

سانا: الجيش السوري يسيطر على 3 قرى بريف إدلب الجنوبي الشرقي

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الجنايني.. قرب رحيل فايلر عن الأهلي.. حقيقة انضمام إكرامي لـ بيراميدز

في ذكرى رحيل نادية سيف النصر.. قصة حب عنيفة مع يوسف فخر الدين انتهت بمأساة

منسق صن داونز يكشف سر ضحكته الساخرة عقب إعلان مواجهة الأهلي

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يتلقى رسالة من قطر على الهواء.. وصية مبارك قبل وفاته.. وهذا موقف الرئيس الأسبق من السفارة في العمارة

للمرة الأولى.. إصابات كورونا خارج الصين أكثر من داخلها

عاجل.. الصحة الكويتية تعلن 43 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

AdvertisementS

سر غياب المشير طنطاوي عن الجنازة العسكرية للراحل حسني مبارك

جريمة اندر إيدج في حلوان.. محمد قتل سيف بسبب اللعب.. والأهالي: تربية شوارع والأفلام ضيعته.. فيديو وصور

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الجنايني.. قرب رحيل فايلر عن الأهلي.. حقيقة انضمام إكرامي لـ بيراميدز

تراجع كبير.. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27-2-2020

بعد قليل.. الحكم على السفاح مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ٧ من أسرة واحدة

ما الذي يحدث للجسم عند تناول الجبنة القريش؟

«العيال مكلوش والأهلي ارتكب جناية».. مرتضى منصور يكشف سر انسحاب الزمالك من القمة

فى ذكرى رحيل محمد عوض.. قصة حياته المأساوية

انتقال شريف إكرامي إلى بيراميدز .. تفاصيل

عاجل.. وفاة 22 شخصًا في إيران بـ فيروس كورونا

أخبار الفن.. استئصال شيرين عبد الوهاب لورم بالرحم.. بكاء إلهام شاهين ويسرا.. غضب أصالة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يتلقى رسالة من قطر على الهواء.. وصية مبارك قبل وفاته.. وهذا موقف الرئيس الأسبق من السفارة في العمارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير