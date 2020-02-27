LG تطلق V60 ThinQ 5G رسمياً.. تعرف على المواصفات..صور

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية رسمياَ عن أحدث هواتفها فى فئة الـ Flagship، وهو هاتف LG V60 ThinQ 5G الذى يأتى بكاميرا رباعية وشاشة عملاقة عالية الدقة.





وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى LG V60 ThinQ 5G بشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع OLED بدوان أى حواف جانبية، بالإضافة إلى نوتش فى أعلى منتصف الشاشة، مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 ضد الخدوش والصدمات.





ويمتلك LG V60 ThinQ 5G معالجًا قويًا من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon، بقوة 2.84 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.





ولعشاق التصوير جاء V60 ThinQ 5G بكاميرا رباعية بدقة 64 و 13 و 0.3 ميجابيكسل وكاميرا TOF، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابيكسل وفلاش LED قوى.





ويعمل LG V60 ThinQ 5G بنظام Android 10.0، بالإضافة لقارئ البصمة أسفل الشاشة، ويعمل بكابل من نوع Type-C، كما زودته إل جى ببطارية 5000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، ويمكنك الحصول على LG V60 ThinQ 5G فى لونين هما الأزرق والأبيض،بينما لم يعلن سعره بعد.



