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تعليم

التعليم: فرصة أسبوعًا لإبداء الرأي في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:00 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه لمدة أسبوع، سيتم إتاحة تصور مقترح جدول إمتحانات الثانوية العامة 2020 على الموقع الخاص بالوزارة من خلال الرابط http://thanwya.emis.gov.eg/

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاطلاع على الجدول وإبداء الرأي فيما ورد به وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، موضحة أنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة.

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح ، تبدأ الامتحانات يوم الاحد 7 يونيو 2020 اللغة العربية والتربية الدينية ، ثم يمتحن الطلاب الثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والاحصاء ، ويمتحن الطلاب الخميس 11 يونيو اللغة الاجنبية الاولى ، و ثم يمتحن الطلاب الاحد 14 يونيو 2020 الاستاتيكا.

ويمتحن طلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 الاحياء والديناميكا والفلسفة ، ويمتحن الطلاب الاحد 21 يونيو 2020 الكيمياء و الجغرافيا ، و يمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو 2020 الفيزياء والتاريخ ، والاحد 28 يونيو اللغة الاجنبية الثانية و التربية الوطنية.

ويمتحن الطلاب يوم الخميس 2 يوليو 2020 الجيولوجيا التفاضل والتكامل و الجبر والهندسة الفراغية 
التعليم: فرصة أسبوعًا لإبداء الرأي في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط
التعليم: فرصة أسبوعًا لإبداء الرأي في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط
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