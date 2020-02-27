التعليم: فرصة أسبوعًا لإبداء الرأي في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه لمدة أسبوع، سيتم إتاحة تصور مقترح جدول إمتحانات الثانوية العامة 2020 على الموقع الخاص بالوزارة من خلال الرابط http://thanwya.emis.gov.eg/
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاطلاع على الجدول وإبداء الرأي فيما ورد به وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، موضحة أنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة.