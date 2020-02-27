التعليم: فرصة أسبوعًا لإبداء الرأي في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، موضحة أنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة.

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح ، تبدأ الامتحانات يوم الاحد 7 يونيو 2020 اللغة العربية والتربية الدينية ، ثم يمتحن الطلاب الثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والاحصاء ، ويمتحن الطلاب الخميس 11 يونيو اللغة الاجنبية الاولى ، و ثم يمتحن الطلاب الاحد 14 يونيو 2020 الاستاتيكا.





ويمتحن طلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 الاحياء والديناميكا والفلسفة ، ويمتحن الطلاب الاحد 21 يونيو 2020 الكيمياء و الجغرافيا ، و يمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو 2020 الفيزياء والتاريخ ، والاحد 28 يونيو اللغة الاجنبية الثانية و التربية الوطنية.





ويمتحن الطلاب يوم الخميس 2 يوليو 2020 الجيولوجيا التفاضل والتكامل و الجبر والهندسة الفراغية