مجدي عبدالغني: تتويج الزمالك ببطولتين ليس مقياسا لقوة الفريق





وكان الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الإفيريقي، يوم 14 فبراير الحالي، بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 3 -1، كما فاز بالسوبر المصري بعدها بستة أيام فقط على حساب الأهلي بركلات الترجيح.





وقال مجدي عبدالغني في تصريحات تلفزيونية، إن "تتويج الزمالك ببطولتين خلال 6 أيام ليس مقياسا على قوة الفريق، كان من الممكن أن يخسر الزمالك أمام الأهلي، لو تم لعب مباراة الدوري الأخيرة، لأن الأهلي يريد تعويض خسارة السوبر".





وأضاف مجدي عبدالغني:" قلق على الزمالك من مباراة الترجي، لأن الترجي خسر أمام الزمالك بنتيجة ثقيلة في كأس السوبر الإفريقي، ويريد التعويض أيضًا، في دوري أبطال أفريقيا، أنا خائف على الزمالك لأنه يلعب باسم مصر".





ويستعد الزمالك، لمواجعة الترجي، غدا الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن تتويج الزمالك ببطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المصري، خلال 6 أيام فقط، ليس مقياسا لقوة الفريق.