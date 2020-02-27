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تعليم

جامعة عين شمس تنظم قافلة تعليمية بمحافظة البحيرة لمحو الأمية

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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قســــم التعليم
تنظم  جامعة عين شمس تحت رعاية  د  محمود المتيني  رئيس الجامعة، واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القافلة الإعلامية التنويرية، بمحافظة البحيرة  يوم السبت الموافق 29  فبراير الجاري والتي تستهدف محو أمية عدد 6021  مواطنًا يبلغ عدد الذكور 2353 وعدد الإناث 3668.

القافلة تنظم برئاسة أ. د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة د. عاشور عمري،  بقرية البريجات التابعة لكوم حمادة بمحافظة البحيرة وإشراف الأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعه المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس والأستاذ عبدالله محمد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار  بمحافظة  البحيرة.

ووضعت جامعة عين شمس  آليات للحد من الأمية، وأعلنت الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار عن تخصيص مكافآت مادية وأدبية لكل من يشارك في محو أمية دارسين، حيث يحصل الطالب علي مبلغ 250 جنيها،  (250 جنيها من الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإضافة إلى دراسة إمكانية إعفاء الطلاب المشاركين من الرسوم الدراسية، ومصاريف المدن الجامعية وبعض المزايا العينية الأخرى، إلى جانب  تفعيل قرار مجلس الجامعة بأن يكون محو أمية 4 أفراد، كأحد شروط التخرج في كليات الجامعة النظرية.

كما قدم  قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  برئاسة أ.د نظمي عبد الحميد وبمشاركة الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بالجامعة، العديد من  الندوات التوعوية لأعضاء هيئة التدريس  وطلاب الجامعة، تضمنت الحديث عن المشروع القومى لمحو الأمية، والتعريف بأهميته ومردوده على المجتمع ، وأهمية العمل التطوعى، والفارق بين تعليم الكبار والصغار، فضلا عن تدريب الطلاب على كيفية محو أمية الكبار.

وأشار  د نظمي عبد الحميد  إلى أهمية ملف محو الأمية في قضية التنمية لكونه عاملا رئيسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الجامعة تلعب دورًا متكاملًا في التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المعنية لمواجهة مشكلة الأمية، مؤكدًا أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في القضاء على الأمية.

فيما اوضح د.إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة إلى ما تمتلكه الجامعة من ثروة بشرية قادرة على المشاركة في خدمة قضايا المجتمع الملحة وبخاصة مشكلة الأمية التي تؤرق المجتمع المصري، كما أكد أهمية الدور التنسيقي الذي يقوم به المركز مع منسقي كليات الجامعة لجذب الطلاب للمشاركة بفاعلية في المشروع.
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