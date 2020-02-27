بـ جمبسوت قصير.. رانيا يوسف بإطلالة تصدم متابعيها على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بها رانيا يوسف ، بجمبسوت هوت شورت باللون الأخضر، وبدون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية أعتمدت رانيا يوسف فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت نظارة شمسية تتناسب مع إطلالتها، كما أختارت أحمر للشفاه باللون الموف الفاتح الذى يتناسب مع إطلالتها.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة، وأرتدت قبعة تبرز جمال إطلالتها.





وأختارت مجموعة متميزة من الإكسسوارات الذهبية عبارة عن ساعة لليد مع سلسلة بسيطة وأسوار ناعمة.