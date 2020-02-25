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مرأة

أيهما أجمل.. رانيا يوسف تتألق بإطلالتين متشابهتين.. صور

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:29 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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هاجر هانئ
اعتادت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورها بمجرد مشاركتها أو ظهوره فى مختلف المناسبات.

وقد ظهرت رانيا يوسف خلال هذا الأسبوع بإطلالاتين متشابهتين، حيث ارتدت خلال مشاركتها في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، فستانا أبيض متوسط الطول ولا يحمل أى نقوشات، وقد حمل الفستان توقيع دار الأزياء Karen Millen، فيما بلغ سعره 199 دولارا أمريكيا وبعد الخصم 149 دولارا، أى ما يقرب من 2400 جنيه مصرى.

وانتعلت رانيا يوسف حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الفضى، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الفخمة التى زادت من أناقتها.

بينما ظهرت  رانيا يوسف فى إحدى المناسبات بفستان أبيض أيضا ومتوسط الطول، واتسم التصميم بحزام أسود رفيع حول منطقة الخصر كشف عن قوامها الرشيق، ونسقت معه حذاءً أبيض أنيقا.

أيهما أجمل.. رانيا يوسف تتألق بإطلالتين متشابهتين.. صور
أيهما أجمل.. رانيا يوسف تتألق بإطلالتين متشابهتين.. صور
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