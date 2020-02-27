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أخبار العالم

بعد منح الثقة.. الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين .. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:06 م
إلياس الفخفاخ
إلياس الفخفاخ
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شيماء مصطفى
نشرت صحيفة "الشروق" التونسية، مقطع فيديو لأداء الحكومة الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، اليوم الخميس.

وكان نواب البرلمان التونسي، صوتوا فجر اليوم الخميس، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ بأغلبية 129 صوتا ومعارضة 77 نائبا، فيما امتنع عن التصويت نائب وحيد. 

وعلق رئيس الحكومة الجديد، إلياس الفخفاخ، على موافقة البرلمان قائلا: "أن خطته ومنهجيته ستعتمد على الإصلاح وقد اختار فريقه الحكومي على هذا الأساس".

وأضاف الفخفاخ: "تونس تحتاج تكاتف مختلف الجهود الوطنية لمجابهة مختلف التحديات التي تمر بها".

وشدد على أن هناك 8 أولويات عاجلة في برنامج عمل حكومته للفترة المقبلة، من بينها مقاومة الجريمة والعبث بالقانون وإنعاش الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد.

وتضم حكومة الفخفاخ 32 عضوا، من بينهم 6 نساء، وتتضمن وزراء من أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وحزب البديل وحركة نداء تونس.

وأسندت الوزارات السيادية، إلى وزراء مستقلين من بينهم امرأة على رأس وزارة العدل في سابقة، هي الأولى في تاريخ تونس منذ الاستقلال.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، كلف الفخفاخ في 20 يناير المنقضي بمهمة تشكيل الحكومة بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.
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