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فن

مايكل دوجلاس يستفز العرب بصورة في القدس.. تفاصيل

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:27 م
مايكل دوجلاس
مايكل دوجلاس
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شروق ابراهيم
تلقى النجم العالمي مايكل دوجلاس العديد من الانتقادات بسبب صورة نشرها في القدس برفقة زوجته كاثرين زيتا جونز وابنائه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وجاء تعليق مايكل دوجلاس: "سعيد بالعودة مرة أخرى إلى إسرائيل للمشاركة في جائزة "Genesis"، لتنهال التعليقات من متابعيه الذين اعربوا عن غضبهم من تسمية الاراضي الفلسطينية بـ اسرائيل".

أعلن مايكل دوجلاس وفاة والده كيرك دوجلاس في بيان منذ أسابيع قائلا: "ببالغ الحزن والأسى، نعلن رحيل كيرك دوجلاس عن عالمنا عن عمر ناهز 103 أعوام، وفقدنا أسطورة حقيقية، وممثلًا في العصر الذهبى للسينما العالمية، فإننا تربينا على أفلامه التى كانت تقدم أهدافا حقيقية، وتتناول قضايا تمس المواطن الأمريكى". 

وأضاف مايكل دوجلاس: "أما على المستوى الشخصى فهو إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى وكان عادلا بين أولاده". 

بدأت مسيرة كيرك دوجلاس في مجال السينما لعدة عقود في عام 1946 واشتهر بأدواره في أفلام مثل Tough Guys وSpartacus وSaturn 3.

مايكل دوجلاس يستفز العرب بصورة في القدس.. تفاصيل
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