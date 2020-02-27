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برلمان

برلماني: ينبغي على مصر اتخاذ إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:36 م
العمرة
العمرة
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حسن رضوان
قال سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إن قرار المملكة العربية السعودية بشأن تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا لمنع انتشار فيروس كورونا في المنطقة العربية في محله.

وأكد "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السعودية يأتي إليها المسلمون من جميع أنحاء العالم، وفي ظل وجود فيروس كورونا فرصة تعرض باقي المواطنين حول العالم للعدوى محتملة بنسبة كبيرة، وقرار السعودية يمنع ذلك نهائيًا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعد انتشار الفيروس في عدد كبير من دول العالم مثل أمريكا واوروبا والبرازيل والكويت والبحرين وغيرهم ينبغي اخذ جميع الاحترازات الامنية لتكون درع امان لوقف تفشي هذا الفيروس القاتل.

وأوضح النائب، أن الفيروس ضعيف جدًا أمام ارتفاع درجة الحرارة، مؤكدًا أن هذا القرار مؤقت، وبمجرد دخول فصل الصيف ستعود الأمور لسابق عهدها، وتباع النائب قائلا:" فيروس كورونا نهايته قربت بقدوم فصل الصيف".


يأتي ذلك بعد أن أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، حزمة قرارات عاجلة بشأن تفشي فيروس كورونا في المنطقة العربية. 

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد، وتؤكد الوزارة حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات؛ على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه بإذن الله".

وأضاف "واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة، وبناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، فقد قررت حكومة المملكة تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا".

وتابع "وقررت أيضًا  تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرًا وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة، وتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة".

وقال البيان "ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليًا، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول".
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