برلماني: ينبغي على مصر اتخاذ إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا

قال سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إن قرار المملكة العربية السعودية بشأن تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا لمنع انتشار فيروس كورونا في المنطقة العربية في محله.





وأكد "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السعودية يأتي إليها المسلمون من جميع أنحاء العالم، وفي ظل وجود فيروس كورونا فرصة تعرض باقي المواطنين حول العالم للعدوى محتملة بنسبة كبيرة، وقرار السعودية يمنع ذلك نهائيًا.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعد انتشار الفيروس في عدد كبير من دول العالم مثل أمريكا واوروبا والبرازيل والكويت والبحرين وغيرهم ينبغي اخذ جميع الاحترازات الامنية لتكون درع امان لوقف تفشي هذا الفيروس القاتل.





وأوضح النائب، أن الفيروس ضعيف جدًا أمام ارتفاع درجة الحرارة، مؤكدًا أن هذا القرار مؤقت، وبمجرد دخول فصل الصيف ستعود الأمور لسابق عهدها، وتباع النائب قائلا:" فيروس كورونا نهايته قربت بقدوم فصل الصيف".







