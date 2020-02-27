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اِعرف أكثر الأسئلة تداولا عن كورونا على شبكة الإنترنت.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:10 م
مواقع التواصل الاجتماعى
مواقع التواصل الاجتماعى
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هاجر إبراهيم

نشرت فضائية "العربية" تقريرا عن أكثر الأسئلة تداولا عن "كورونا" على شبكة الإنترنت.


وأضاف التقرير، أنه من أكثر التساؤلات عن ماهية الفيروس وكيفية إنتقاله من جسم لآخر، بالإضافة إلى التساؤل عن إصابة البشر بالعدوى من مصدر حيوانى.


وأفاد التقرير، أنه فى الأسابيع الأولى من ظهور فيروس كورونا فى القارة الصينية، ظن الناس أنه سيصيب الصين فقط وسيبقى بها، ولكن بعد انتشاره بسرعة خارج الصين، تزايدت المخاوف لديهم.


وأوضح التقرير، أنه من بين الأسئلة التى تم تداولها على شبكة الإنترنت عن أعراض الفيروس وطريقة انتقاله من شخص إلى آخر بالمصافحة.


وتابع التقرير، أن البنوك الصينية طالبت في جميع أنحاء البلاد بسحب النقود وتطهيرها إما باستخدام الأشعة فوق البنفسجية أو المعالجة الحرارية.
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