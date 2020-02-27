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برلمان

منها الحصانة وترسيم الحدود.. 10 توصيات للنقابات المهنية بقانون المحليات

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
عقد ائتلاف دعم مصر، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مساء أمس، الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي  حول قانون الإدارة المحلية التي انعقدت بمشاركة أمين عام الإئتلاف أحمد السجيني، والنائب محمد ابوهميلة، والمخصصة لرؤساء النقابات المهنية.

ويستعرض «صدى البلد» 10 توصيات للنقابات المهنية بجلسة دعم مصر:

1. يكون للمحافظات نصيب في كل موارد الإنتاج التي تحصل في زمامها لزيادة متحصلاتها المختلفة.

2. التدرج في عضوية المجالس المحلية، بداية من القرى والمراكز والمحافظة، وليس الحصول على العضوية عبر الانتخابات بشكل مباشر دون أي خبرة مكتسبة.

3. يتمتع أعضاء المجالس المحلية بالحصانة داخل وخارج المجلس حرصا على القيام بمهمته بكل كفاءة.

4. يظل مسمي "المجلس الشعبي المحلي"؛ كونه منتخبا من الشعب، وعدم تحويلها للمجالس المحلية.

5. يكون لقيادات الإدارة المحلية "قَسَم دستوري" أمام المجالس الشعبية، بداية من المحافظ.

6. تكون للأعضاء حرية كاملة في استخدام الأدوات الرقابية دون أي قيود، من هيئة مكتب المجالس المحلية.

7. لا يقل سن المحافظ عن ٣٥ عاما، وأيضا نوابه، حتى يكون لديهم خبرة قادرة على العمل بأرض الواقع.

8. ضرورة تحديد الصلاحيات الموكلة لأعضاء المجالس المحلية، بقانون الإدارة المحلية الجديد.

9. تحديد آليات تطبيق النسب الدستورية بشأن الفلاح والعامل وذوي لإعاقة، بحيث تكون واضحة للجميع في التطبيق ومتوافقة مع الدستور.

10. حسم ترسيم الحدود بين المحافظات قبل تطبيق القانون.
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